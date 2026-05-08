Проект расширения Долгиновского тракта в Минске предусматривает перенос разворотного кольца трамваев

В белорусской столице разработан проект расширения участка Долгиновского тракта от переулка Червякова в сторону Старовиленского тракта, пишет агентство «Минск-Новости».
Глава администрации Центрального района Валерий Вороницкий сказал, что разработан соответствующий проект, включающий три этапа.
— В настоящее время приступили к первому: переносится разворотное кольцо трамваев. К концу года его завершим и параллельно будем работать над вторым и третьим этапами, — объяснил Вороницкий.
Он уточнил, что в планах — провести реконструкцию этого «участка уличной дорожной сети до конца следующего года». Еще Валерий Вороницкий рассказал, что идет расширение и реконструкция улицы Карастояновой с продлением ее до МКАД.
Вороницкий напомнил, что ведется и строительство метро. В настоящее время проектируется четвертая ветка, предусматривается строительство двух станций на улице Орловской.
