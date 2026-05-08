Сервисы из «белого списка» станут недоступны в Волгограде 9 мая

В Волгограде в День Победы, 9 мая, в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий будет ограничена работа мобильного интернета. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на массовую рассылку операторов связи. Кроме того, в праздничный день прогнозируются перебои в работе сервисов даже из «белого списка». С большой долей вероятности, уточняют осведомленные источники информагентства, не смогут волгоградцы и гости города отправить другим абонентам СМС и ММС.