Алексей Грибанов вышел из Общественной палаты Прикамья

Бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинул Общественную палату края, сообщили в законодательном собрании Прикамья.
В Законодательное собрание внесён проект постановления об утверждении нового кандидата в Общественную палату Пермского края. Вакансия открылась после выхода из состава палаты бывшего вице-мэра Перми Алексея Грибанова.
В апреле Грибанов возглавил региональное отделение «Партии пенсионеров». Решение приняли на партийной конференции.
Это уже второй случай, когда палату седьмого созыва покидает участник. Ранее полномочия сложил Александр Маслов — его назначили и. о. первого заместителя главы администрации Добрянского округа.