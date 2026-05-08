Как будут работать медучреждения региона в выходные и праздничные дни

Минздрав сообщает график работы с 8 по 11 мая.

В минздраве Калининградской области рассказали о работе медучреждений в праздничные выходные дни с 8 по 11 мая.

Поликлиники будут работать так:

— 9 и 10 мая — выходные дни;

— 11 мая — медпомощь оказывается силами дежурной службы и службы неотложной помощи (по субботнему графику с 9.00 до 14.00).

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, ул. Клиническая, 69).

Больницы и травмпункты работают в круглосуточном режиме.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф функционирует круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 103 и 112. Горячая линия 122 работает круглосуточно.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
