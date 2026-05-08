Закрытие участка синей ветки московского метро продлили до 11 мая

Дептранс 17 апреля объявил, что участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена будет закрыт с 30 апреля по 8 мая в связи с строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.
«На три дня продлеваем временное закрытие станций Арбатско-Покровской линии: участок от “Строгино” до “Пятницкого шоссе” откроют 12 мая. Это необходимо для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство уточнило, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии.