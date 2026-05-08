Нижегородское метро будет работать дольше в День Победы

В Нижнем Новгороде график работы метрополитена в ночь с 9 на 10 мая будет скорректирован. Согласно информации, предоставленной пресс-службой городской администрации, подземка продлит свою работу в эти выходные.

В ночь с субботы на воскресенье поезда метро будут ходить до 01:15. В часы пик, с 23:59 и до момента закрытия, интервал движения составит 10 минут.

Также стоит напомнить, что в День Победы, 9 мая, с 16:00 до 21:00 будет организовано движение бесплатных шаттлов, следующих к Парку Победы. Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, будет работать по расписанию выходного дня, с 9:00 до 22:00.

Ранее выездную диспансеризацию ветеранов накануне Дня Победы провели в Дзержинске.