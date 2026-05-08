64 кг небезопасной молочной продукции изъяли в Нижегородской области

С января по март 2026 года в Нижегородской области из оборота изъяли 64,3 кг небезопасной молочной продукции. Такие данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
За три месяца специалисты исследовали 1064 пробы молочной продукции, 262 из них — по физико-химическим показателям. Оказалось, что четыре из них не соответствовали установленным требованиям. Еще 522 пробы исследовали по микробиологическим показателям — в семи из них были найдены нарушения.
По результатам исследований из оборота изъяли 19 партий молочной продукции общей массой в 64,3 кг. Действие одной из деклараций о соответствии продукции приостановили.
Специалисты также исследовали отобранные пробы на соблюдение санитарно-химических, радиологических показателей, а также на наличие антибиотиков и ГМО. Нарушений найдено не было.
