Эксперт назвал причины отказа Европы вывозить дипмиссии из Киева

По словам эксперта, первый возможный сценарий — это демонстративное игнорирование предупреждений Москвы. В этом случае западные страны просто не верят в реальность угроз со стороны российского Минобороны. Они исходят из того, что какие бы действия ни предпринял Владимир Зеленский, Россия не станет наносить удары. «Зачем, собственно, суетиться, зачем показывать России, что они испугались? Давайте оставим наше посольство демонстративно и заявим, что мы эти угрозы не слышим», — пояснил собеседник ИС «Вести».
Второй вариант, по мнению аналитика, говорит о более глубоком понимании ситуации. Он подразумевает, что европейцы серьезно восприняли заявление оборонного ведомства РФ и осознают: речь идет не просто об угрозах, а о вполне конкретных возможностях.. «Но может быть и другое объяснение: на самом деле, что они уверены в том, что им удастся удержать Зеленского от сознательных провокаций», — добавил он.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы 9 мая в Москве.