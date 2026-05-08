В Красноярском крае из-за ремонтных работ изменится расписание электричек

В Красноярском крае изменится расписание нескольких электричек.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае из-за ремонтных работ временно изменится расписание пригородных электропоездов. Об этом предупредила пресс-служба КрасЖД.

С 9 по 13 мая изменения коснутся восточного направления:

— маршруты некоторых составов, курсирующих до станций Камарчага и Зыково, будут сокращены до станций Базаиха и Злобино;

— изменится время отправления электричек, соединяющих краевой центр со станциями Уяр и Иланская.

С 11 по 29 мая на западном направлении:

— маршрут некоторых электричек до станций Зеледеево и Чернореченская сократят до Качи;

— изменится время отправления поездов из краевого центра до Чернореченской и Красной Сопки.

Кроме того, часть составов отменят. Пассажиров просят заранее уточнить информацию на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении.

Ранее мы писали, что аэропорт Красноярск предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании со стороны авиакомпаний.