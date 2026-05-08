В Москве прошла акция «Живая цепь памяти»

В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Участники прошли вдоль набережной, среди них — активисты, жители столицы и участники в военной форме 40-х годов. После шествия колонна выстроилась напротив здания Северного речного вокзала. Участники исполнили песни военных лет, а пары исполнили вальс. Центральным элементом акции стало построение в слово «Победа».
«От имени правительства Москвы, от имени департамента территориальных органов, сегодня, накануне важной даты события нашей страны, победы над фашизмом, поздравляю всех вас с праздником 9 мая, с Днем Победы. Хочется отдельные слова благодарности сказать одному из самых главных участников этого события (ветерану — ред.) Агафоновой Марии Васильевне за победу. Вы своим трудом, лично Вы, сделали это событие Великой Победой», — сказала заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова в ходе мероприятия.
Руководитель «Молодой Гвардии» Москвы Александр Лебедев в свою очередь подчеркнул, что подобные акции необходимы для того, чтобы подвиг поколения победителей не становился чем-то далеким, а оставался живой связью между прошлым и будущим.