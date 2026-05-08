В Москве прошла акция «Живая цепь памяти»

«От имени правительства Москвы, от имени департамента территориальных органов, сегодня, накануне важной даты события нашей страны, победы над фашизмом, поздравляю всех вас с праздником 9 мая, с Днем Победы. Хочется отдельные слова благодарности сказать одному из самых главных участников этого события (ветерану — ред.) Агафоновой Марии Васильевне за победу. Вы своим трудом, лично Вы, сделали это событие Великой Победой», — сказала заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова в ходе мероприятия.