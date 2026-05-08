Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прошла акция «Живая цепь памяти»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Патриотическая акция «Живая цепь памяти», организованная активистами столичной «Молодой Гвардии» совместно с департаментом территориальных органов исполнительной власти, прошла на Северном речном вокзале в Москве накануне Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Участники прошли вдоль набережной, среди них — активисты, жители столицы и участники в военной форме 40-х годов. После шествия колонна выстроилась напротив здания Северного речного вокзала. Участники исполнили песни военных лет, а пары исполнили вальс. Центральным элементом акции стало построение в слово «Победа».

«От имени правительства Москвы, от имени департамента территориальных органов, сегодня, накануне важной даты события нашей страны, победы над фашизмом, поздравляю всех вас с праздником 9 мая, с Днем Победы. Хочется отдельные слова благодарности сказать одному из самых главных участников этого события (ветерану — ред.) Агафоновой Марии Васильевне за победу. Вы своим трудом, лично Вы, сделали это событие Великой Победой», — сказала заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова в ходе мероприятия.

Руководитель «Молодой Гвардии» Москвы Александр Лебедев в свою очередь подчеркнул, что подобные акции необходимы для того, чтобы подвиг поколения победителей не становился чем-то далеким, а оставался живой связью между прошлым и будущим.

Узнать больше по теме
Александр Лебедев: биография и карьера банкира-миллиардера
Выпускник Академии внешней разведки, бывший депутат Госдумы и один из богатейших людей России — вот лишь неполный список достижений предпринимателя Александра Лебедева. Рассмотрим главное из биографии главы совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация».
Читать дальше