В Таганроге днём 8 мая вновь заработали системы ПВО. Информацию об этом в своем MAX-канале рассказала глава города Светлана Камбулова. Городские власти призывают жителей соблюдать меры безопасности. Сейчас важно немедленно зайти в любое здание и не оставаться на улице. «Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие», — говорится в экстренном обращении.