Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

Британский самолет-разведчик пролетел вдоль границ России над Латвией и Эстонией.

ЛОНДОН, 8 мая — РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области и пролетел вдоль границ РФ над территорией Латвии и Эстонии, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 11.00 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Гданьска, он поменял траекторию и пролетел вдоль всей границы Калининградской области России, включая морскую.

Затем британский разведчик развернулся над Балтийским морем и взял курс в сторону основной части российской территории. Приблизившись к границе РФ над Латвией, он полетел на север и сделал разворот над Таллином. В настоящий момент борт двигается по той же траектории в обратном направлении, по-прежнему вдоль российской границы.

В определенный период, пролетая над латвийской территорией, британский Boeing RC-135W также оказывался в непосредственной близости от белорусской границы.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

