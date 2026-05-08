Китайские и вьетнамские физики готовы проводить эксперименты на реакторе МБИР

МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем тепловой мощностью 150 МВт. Реактор сооружается в Димитровграде на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». МБИР предназначен для проведения экспериментальных работ, наработки радиоизотопов, производства модифицированных материалов, а также испытаний новых типов оборудования и технологических систем. На базе реактора МБИР создан Международный центр исследований (МЦИ) в форме международного консорциума. К консорциуму в качестве основных участников уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и китайская компания Shanghai ZDAN International.