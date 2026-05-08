Китайские и вьетнамские физики готовы проводить эксперименты на реакторе МБИР

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вьетнамские и китайские ученые готовы проводить материаловедческие эксперименты и исследования в области управляемого термоядерного синтеза на строящемся в России исследовательском реакторе МБИР (г. Димитровград, Ульяновская область). Как сообщает госкорпорация «Росатом», технические возможности реактора позволяют удовлетворить запросы зарубежных ученых.
На заседании комитета по исследованию материалов и топлива Консультативного совета Международного центра исследований на базе реактора МБИР (МЦИ МБИР) вьетнамские и китайские физики озвучили конкретные исследовательские запросы к реактору. Далатский институт ядерных исследований (Vietnam Atomic Energy Institute, VINATOM, Вьетнам) представил направления экспериментальных работ по материаловедению и реакторной физике, Институт физики плазмы Китайской академии наук (Institute of Plasma Physics Chinese Academy of Sciences, ASIPP, Китай) — программу исследований в области управляемого термоядерного синтеза. Технические возможности и плотность нейтронного потока МБИР позволят удовлетворить эти запросы и обеспечить проведение экспериментов на высоком научном уровне, подчеркивается в сообщении Росатома.
Кроме того, на заседании было предложено объединить исследовательские возможности двух уникальных российских научных установок — высокопоточного пучкового реактора ПИК и высокопоточного многофункционального реактора МБИР. Использование разных по спектру нейтронов, экспериментальных установок и методик исследований на реакторах ПИК и МБИР, по мнению главного конструктора исследовательских и изотопных реакторов — директора отделения АО «НИКИЭТ» (предприятие Росатома) Игоря Третьякова, может дать синергетический эффект для комплексного решения прикладных и фундаментальных задач в интересах мировой науки.
О реакторах МБИР и ПИК.
МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем тепловой мощностью 150 МВт. Реактор сооружается в Димитровграде на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». МБИР предназначен для проведения экспериментальных работ, наработки радиоизотопов, производства модифицированных материалов, а также испытаний новых типов оборудования и технологических систем. На базе реактора МБИР создан Международный центр исследований (МЦИ) в форме международного консорциума. К консорциуму в качестве основных участников уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и китайская компания Shanghai ZDAN International.
Высокопоточный исследовательский реактор ПИК, развиваемый в Гатчине Петербургским институтом ядерной физики (НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений. На базе реактора также создан международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований. ПИК — один из шести проектов, включенных правительством РФ в программу создания установок мирового класса «мегасайенс» на территории России.