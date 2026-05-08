Стадионы Красноярска осветят небо «Лучами Победы» 9 мая

Красноярск также присоединился к всероссийскому проекту «Песни памяти на стадионах».

В Красноярске 9 мая состоится традиционная акция «Лучи Победы». На спортивных объектах в память о событиях Великой Отечественной войны включат прожекторы, сообщили в краевом правительстве.

В 21:55 небо над городом на 15 минут раскрасит световой салют, который запустят с Центрального стадиона и стадиона «Локомотив». Акция символически повторяет праздничную иллюминацию, украсившую Москву 24 июня 1945 года после легендарного Парада победителей.

Кроме того, Красноярск присоединился к всероссийскому проекту «Песни памяти на стадионах». Во время соревнований творческие коллективы исполняли военные песни — им подпевали болельщики и спортсмены. Акция прошла на домашних матчах баскетбольного клуба «Енисей», регбийного «Енисея-СТМ», футбольного «Енисея», а также на всероссийских турнирах по самбо и греко-римской борьбе.

Завершится проект 15 мая — военные песни прозвучат на церемонии открытия краевой спартакиады молодёжи допризывного возраста.

Ранее мы сообщали, где смотреть салют на 9 Мая 2026 в Красноярске.