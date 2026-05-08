Стадионы Красноярска осветят небо «Лучами Победы» 9 мая

Кроме того, Красноярск присоединился к всероссийскому проекту «Песни памяти на стадионах». Во время соревнований творческие коллективы исполняли военные песни — им подпевали болельщики и спортсмены. Акция прошла на домашних матчах баскетбольного клуба «Енисей», регбийного «Енисея-СТМ», футбольного «Енисея», а также на всероссийских турнирах по самбо и греко-римской борьбе.