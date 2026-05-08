Воронеж украсили к 9 Мая

В преддверии Дня Победы на улицах города появились праздничные флаги. Оформление уже можно увидеть на проспекте Революции, улицах Ворошилова и Кольцовской, на Чернавском мосту, у парка «Орленок», возле Музея-диорамы и в других точках города. Об этом 8 мая сообщил мэр Сергей Петрин.