Роспотребнадзор ведет мониторинг на фоне пожаров в районе ЧАЭС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях на фоне пожаров в районе Чернобыльской АЭС, сообщило ведомство на платформе «Макс».
«В связи с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором осуществляется усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения», — говорится в сообщении.
В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса, сообщила ранее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний.