Роспотребнадзор ведет мониторинг на фоне пожаров в районе ЧАЭС

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса, сообщила ранее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний.