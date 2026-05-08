Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор ведет мониторинг на фоне пожаров в районе ЧАЭС

Роспотребнадзор ведет радиационный мониторинг на фоне пожаров в районе ЧАЭС.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях на фоне пожаров в районе Чернобыльской АЭС, сообщило ведомство на платформе «Макс».

«В связи с лесным пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором осуществляется усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения», — говорится в сообщении.

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса, сообщила ранее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний.