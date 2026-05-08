Посещение лесов ограничили в одном из районов Воронежской области

С 7 мая на территории Лискинского района Воронежской области начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в местной администрации.
На время действия особого режима запрещено въезжать в хвойные лесные массивы, за исключением дорог общего пользования, на автомобилях. Ограничение не касается машин пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб.
Кроме того, в связи с введением особого противопожарного режима, нельзя разводить костры в лесах, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог.
Местные власти призывают жителей и гостей района соблюдать правила пожарной безопасности, проявлять бдительность, а также сообщать обо всех случаях возгорания по телефонам экстренных служб: 112 или 101.
Напомним, что на территории всей Воронежской области с 1 апреля действует пожароопасный сезон. Его начало не предполагает введения каких-либо ограничений, в отличие от особого противопожарного режима.