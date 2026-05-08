В Екатеринбурге прошел фестиваль детской моды «Булавка»

Фестиваль детской моды «Булавка» прошел во Дворце молодежи Екатеринбурга в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском Дворце молодежи.
В нем приняли участие юные модельеры из Свердловской области, Челябинска и Ханты-Мансийского АО. Участники возрастом от 6 до 25 лет показывали свои коллекции в номинациях «Дизайнерское решение» и «Театр моды». В финале по направлению «Театр моды» выступили 39 коллективов. Куратор фестиваля, педагог-организатор Яна Юшкова, отметила, что мероприятие помогает юным модельерам привыкнуть к вниманию публики и интересно демонстрировать свои изделия.
Особое внимание привлекли проекты «Молодежного квартала» из Детско-юношеского центра «Юность»: артисты представили футуристические коллекции, сделанные из DVD-дисков и компьютерных мышек, а также работы, посвященные космосу и советскому ретрофутуризму. Участницы «Каприза» создали оригинальную школьную форму в необычных цветах, связанных с природными камнями. Все это дает возможность молодым дизайнерам набраться опыта, раскрыть свои таланты и получить поддержку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.