Участники СВО и ветераны ВОВ смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге

Несколько категорий нижегородцев смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор» в майские праздники. Это право будет действовать с 9 по 11 мая, сообщил перевозчик.
Бесплатный проезд будет доступен ветеранам Великой Отечественной войны (с сопровождающим лицом) и участникам СВО (тоже с сопровождающими или с родственниками).
Перед поездкой необходимо обратиться к обслуживающему персоналу канатной дороги.
