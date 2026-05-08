Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье навигация маломерных судов продлится до середины ноября

О сроках навигационного сезона рассказала краевая ГИМС.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) краевого ГУ МЧС России сообщила о сроках навигационного сезона для маломерных судов. В этом году он начался 25 апреля и продлится до 20 ноября.

ГИМС напоминает судовладельцам о необходимости проверки технического состояния своих маломерных судов, укомплектовании их необходимым имуществом, спасательными средствами и оборудованием. Тем, кто не зарегистрировал судно установленным порядком, требуется подать заявление на оказание госуслуги в любое территориальное подразделение инспекции. Освидетельствование на годность к плаванию требуется проходить не реже одного раза в 5 лет.

«Тем судоводителям, у которых срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет более 10 лет со дня выдачи необходимо провести его замену», — дополнили в краевой госинспекции.

Государственной регистрации подлежат маломерные суда, длина которых не должна превышать 20 метров, общее количество людей на них не должно превышать 12 человек. К ним также относятся суда массой 200 кг и более.

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и другие плавсредства массой до 200 кг и мощностью двигателя в случае установки до 8 киловатт включительно.

При управлении плавсредством, подлежащим госрегистрации, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет, удостоверяющий личность документ. При управлении маломерным судном не подлежащим регистрации — удостоверение личности.

В Перми Центр государственной инспекции по маломерным судам сменил адрес. Ведомство начнет прием по новому адресу 8 мая.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше