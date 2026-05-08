В Прикамье навигация маломерных судов продлится до середины ноября

ГИМС напоминает судовладельцам о необходимости проверки технического состояния своих маломерных судов, укомплектовании их необходимым имуществом, спасательными средствами и оборудованием. Тем, кто не зарегистрировал судно установленным порядком, требуется подать заявление на оказание госуслуги в любое территориальное подразделение инспекции. Освидетельствование на годность к плаванию требуется проходить не реже одного раза в 5 лет.