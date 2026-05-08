Факелы Ростральных колонн зажгут 9 мая

Мосты получат подсветку в цветах георгиевской ленты.

Источник: Комсомольская правда

В честь 81-й годовщины Победы зажгут факелы Ростральных колонн и включат праздничную подсветку на мостах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Три моста — Бетанкура, Троицкий и Дворцовый — окрасятся в цвета георгиевской ленты. Черный на них будет означать дым сражений, а оранжевый — огонь войны. Праздничная иллюминация включится в 00:00 9 мая и будет работать до 4:00 10 мая.

— Факелы Ростральных колонн зажгут трижды в течение дня. Эти огни символизируют память о подвиге советского народа и глубокое уважение к героям войны, — уточняется в сообщении.

Вечером на фасадах домов в семи районах города появятся световые проекции. Их сделали на основе фотографий военных лет, тематических композиций с военной символикой, а также открыток и картин советских художников. Зрители увидят эмоциональные образы бойцов, возвращающихся с фронта, лиричные отсылки к песням о солдатах, строгие изображения военных наград — орденов «Победа» и Отечественной войны.