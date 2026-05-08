В Центробанке заявили о снижении количества россиян с кредитами

ЦБ: количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось во втором полугодии 2025 года, сообщает Банк России.

«Сокращается количество человек, которые имеют кредиты или микрозаймы. Сильнее всего снизилось количество заемщиков, имеющих только банковские кредиты: −0,9 миллиона человек за полгода. Количество заемщиков с микрозаймами также сократилось: −0,2 миллиона человек (-2%)», — говорится в материале ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования» за второе полугодие 2025 года.

Отмечается, что совокупная задолженность заемщиков, имеющих хотя бы один микрозайм, остается стабильной — 5,9 триллиона рублей. Прирост задолженности по розничным кредитам во втором полугодии прошлого года пришелся на заемщиков, которые имеют только банковские кредиты и составил 900 миллиардов рублей, сообщает регулятор.

Однако снизилась задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более: на 300 миллиардов рублей (или −1,6%) за последние полгода. Количество заемщиков с тремя кредитами и более снизилось на 600 тысяч человек и составило 11,3 миллиона человек.