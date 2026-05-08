В субботу перекроют движение в центре Калининграда для парада Победы

В субботу, 9 мая, перекроют движение в центре Калининграда для парада Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Движение ограничат в 7:00, а снимать их начнут «примерно через 1,5 часа после окончания парада Победы». Полностью перекроют площадь Победы, Баранова, Гвардейский проспект, Румянцева и Театральную. Также ограничат движение на Советском проспекте (до Кирова), Ленинском проспекте (до гостиницы «Калининград»), Черняховского (до Горького) и проспекте Мира (до Театральной).
«Закрытыми, примерно до 15:00, после парада останутся только Румянцева и Гвардейский проспект. После окончания церемоний возложений цветов и венков к мемориалу 1200 гвардейцам их тоже на время откроют, но с 20:00 до 23:00 вновь закроют, уже для проведения праздничного салюта», — уточнили в мэрии.
Весь общественный транспорт, в зависимости от номера маршрута, будет объезжать центр по «полукольцу»: проспект Мира — Леонова (Комсомольская) — Карла Маркса — Советский проспект — Озерова — Горького — Черняховского — Пролетарская — Шевченко — Ленинский проспект. Трамваи № 3 и № 5, троллейбус № 7 выйдут на линии только в 15:30.
В этом году парад Победы в Калининграде решили провести без военной техники. В состав пешей колонны войдут 983 человека.
Отметим, что 9 мая в Калининграде также не будут проводить шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы и на территории форта № 5. Завершится день салютом. Он состоится в 22:00.
Схема: телеграм-канал городской администрации.