Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В субботу перекроют движение в центре Калининграда для парада Победы

Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00.

Источник: Калининград.Ru

В субботу, 9 мая, перекроют движение в центре Калининграда для парада Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Движение ограничат в 7:00, а снимать их начнут «примерно через 1,5 часа после окончания парада Победы». Полностью перекроют площадь Победы, Баранова, Гвардейский проспект, Румянцева и Театральную. Также ограничат движение на Советском проспекте (до Кирова), Ленинском проспекте (до гостиницы «Калининград»), Черняховского (до Горького) и проспекте Мира (до Театральной).

«Закрытыми, примерно до 15:00, после парада останутся только Румянцева и Гвардейский проспект. После окончания церемоний возложений цветов и венков к мемориалу 1200 гвардейцам их тоже на время откроют, но с 20:00 до 23:00 вновь закроют, уже для проведения праздничного салюта», — уточнили в мэрии.

Весь общественный транспорт, в зависимости от номера маршрута, будет объезжать центр по «полукольцу»: проспект Мира — Леонова (Комсомольская) — Карла Маркса — Советский проспект — Озерова — Горького — Черняховского — Пролетарская — Шевченко — Ленинский проспект. Трамваи № 3 и № 5, троллейбус № 7 выйдут на линии только в 15:30.

В этом году парад Победы в Калининграде решили провести без военной техники. В состав пешей колонны войдут 983 человека.

Отметим, что 9 мая в Калининграде также не будут проводить шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы и на территории форта № 5. Завершится день салютом. Он состоится в 22:00.

Схема: телеграм-канал городской администрации.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше