Нижегородцы оценили удаленный формат работы

Еще недавно удаленка и гибридный формат были принадлежностью двух столиц, но тренд развернулся. В регионах, включая Нижний Новгород, стали активнее работать из дома, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге доля удаленщиков заметно ниже: 41% и 39% соответственно. Эксперты связывают это с насыщением рынка труда в столицах и растущей усталостью от работы из дома, что возвращает сотрудников в офисы.