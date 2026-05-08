Калининградские судомоделисты заняли весь пьедестал на Кубке России в Саратове

Источник: Янтарный край

В Саратове завершились соревнования на Кубок России по судомодельному спорту. Участие приняли больше 80 спортсменов из 13 регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Донецкой Народной Республики. В разных классах было представлено более 150 скоростных моделей.

Калининградская область выступила блестяще. В дисциплине «Моно-M1» наши спортсмены заняли весь пьедестал. Победителем стал Даниил Щербаковский. Серебро — у Андрея Назарова. Бронзу взял Виктор Скляренко.

Даниил Щербаковский также завоевал второе место в классе «Моно-мини». Андрей Назаров отметился серебряными наградами ещё в двух классах — «Моно-M2» и «Гидро-H1».

Тренер-преподаватель Александр Назаров не отстал от своих воспитанников: он принёс сборной три бронзовые медали — в классах «Моно-мини», «Моно-M1» и «Гидро-H2».