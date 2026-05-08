В заказниках Ставрополья определили самые привлекательные турмаршруты

Максимальные баллы рекреационной привлекательности получили заказники «Александровский», «Бештаугорский» и «Малый Ессентучок». В частности, в заказнике «Бештаугорский» на Кавказских Минеральных Водах насчитывается 60 туристических объектов, расположенных на горах Бештау, Острая, Медовая, Тупая и Змейка. Там хорошо развита инфраструктура — до достопримечательностей можно добраться как на транспорте, так и пешком. Результаты оценки станут основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры и экологического просвещения в регионе.