В Калининграде ищут проекты для грантов «Балтийского долголетия»

Объявлен второй конкурс на получение грантов «Балтийского долголетия» в Калининградской области. Он продлится до конца мая. Субсидии в размере до 1 миллиона рублей доступны на реализацию социально значимых проектов в 2026 году, сообщили в министерстве социальной политики.