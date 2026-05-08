Агент Карича надеется, что «Пари НН» сохранит прописку в РПЛ

Горан Шукало, футбольный агент словенского защитника Свена Карича, подтвердил «РБ Спорт» интерес к игроку со стороны нескольких клубов. Однако на данный момент приоритетом для Карича и его представителей остается сохранение его места в «Пари НН».
Контракт 28-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 2027 года, как сообщает портал Transfermarkt. Тем не менее, «Пари НН» находится на грани вылета из Премьер-лиги. В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» Горан Шукало выразил надежду на то, что клуб сможет удержаться в высшем дивизионе.
Шукало отметил, что Карич пока не рассматривает возможность перехода в другой клуб, если «Пари НН» все же вылетит из Премьер-лиги. Агент подчеркнул, что решение о будущем игрока будет приниматься после того, как ситуация станет более ясной. «Когда все станет понятно, мы пообщаемся с клубом, и там будет видно, что делать дальше», — заключил Шукало.