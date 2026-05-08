Реконструкция моста в воронежской Россоши вышла на завершающую стадию

Работы на ключевом путепроводе, который соединяет части районного центра, проводит «Россошанское ДРСУ № 1». На сегодня строители полностью смонтировали мостовые балки на двух пролетах нового моста. Готовы четыре из пяти опор, возводится последняя. На следующем этапе мостостроители начнут подготовку в устройству покрытия.