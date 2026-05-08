Дефекты в подземных переходах на площади Лядова устранили

В Советском районе Нижнего Новгорода завершены работы по устранению дефектов в подземных переходах на площади Лядова. Эти работы выполнены в соответствии с условиями действующего муниципального контракта. Информацию об этом предоставила пресс-служба администрации города.
В тоннеле на площади Лядова, который находится на балансе администрации Нижегородского района, ремонтные работы в ближайшее время не запланированы.
Состояние этого объекта поддерживается в надлежащем виде в рамках действующего договора на обслуживание дорожных сооружений искусственного происхождения в Нижегородском районе.
Ранее в центре Нижнего Новгорода изменили маршруты транспорта из-за ремонта.