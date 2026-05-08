Пострадавший в смертельном ДТП на воронежской трассе находится в реанимации

Один из троих пострадавших в ДТП на трассе в Борисоглебском районе, в котором погиб 12-летний мальчик, уже около недели находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 8 мая.
Ещё один пострадавший находится под наблюдением врачей в профильном отделении медучреждения. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.
Третий пострадавший после осмотра врачами отказался от госпитализации.
Напомним, что ДТП произошло 3 мая. 24-летний водитель Lada Kalina при обгоне фуры не убедился в безопасности манёвра и врезался в автомобиль Nissan Teana, который двигался навстречу. После столкновения иномарку отбросило на соседнюю полосу движения, где она врезалась в фуру. В результате 12-летний пассажир Nissan Teana от полученных травм скончался на месте происшествия. В больницу доставили 43-летнего водителя иномарки и его 37-летнюю пассажирку, а также 22-летнюю девушку, которая находилась в салоне Lada Kalina.