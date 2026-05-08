В Сочи восстановили памятник летчику Троепольскому после атаки БПЛА

СОЧИ, 8 мая — РИА Новости. Восстановленный после повреждения в результате атаки БПЛА памятник летчику-фронтовику, ветерану двух мировых войн Сергею Алексеевичу Троепольскому открыли в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал был поврежден в ночь на 9 сентября 2025 года. Власти Сочи тогда пообещали восстановить обелиск.
Памятник, как и прилегающую территорию, привели в порядок. В пятницу прошла церемония открытия. Почтить память летчика-фронтовика накануне Дня Победы пришли глава Сочи Андрей Прошунин, Герой России Артем Чумаков и руководитель сочинского аэропорта Алексей Комаров.
«Обновленный монумент станет не только местом сохранения памяти о герое Отечества, но и напоминанием о бесчеловечных актах вандализма киевского режима по отношению к праху воинов, защищавших страну и весь мир от фашизма. О боевом пути Сергея Алексеевича нужно рассказывать нашим детям на уроках мужества — лучший пример патриотизма для сочинской молодежи трудно себе представить», — сказал Прошунин.
В Сочи проживают праправнуки Троепольского — София и Алексей Зоричевы. Дети навестили могилу своего легендарного родственника.
«Мы очень гордимся, что у нас такой прапрадедушка. Нам очень радостно, что у него такая история, что мы являемся частью этого, мы его предки», — поделилась десятиклассница София.
Сергей Алексеевич Троепольский (1896−1947) — легендарный летчик-фронтовик, ветеран двух мировых войн, кавалер орденов Красного Знамени и Александра Невского. Общий личный налет Троепольского составил более 10,5 тысяч часов, которые он совершил с 1916 года.