Победительницей конкурса «Королева Москвы» стала уроженка Казани

Как сообщает издание The Voice, за титул «Гран-При Королева Москвы» соревновались 34 участницы, однако члены жюри остановили свой выбор на Шаниной.
Победительнице было вручено колье ручной работы с драгоценными камнями. Кроме того, она получила право представлять Российскую Федерацию на международных конкурсах красоты. Надежда Шанина родилась в Казани, имеет два высших образования.
На протяжении более 15 лет она занимала руководящие посты в сфере автомобильного бизнеса. В настоящее время она работает на телевидении, а также занимается развитием персональных брендов моделей.
Организатором конкурса выступила вице-президент Союза дизайнеров Москвы Виктория Царенко. В состав жюри, в частности, вошли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и президент телеканала Europa Plus TV Алина Артц.