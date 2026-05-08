«Мяч» в животе. После удаления огромной опухоли пациентка сможет стать мамой

24-летняя Ксения (Имя изменено. — Ред.) ни разу не наблюдалась у гинеколога. Когда она почувствовала дискомфорт и обратилась к врачу, то узнала, что в матке выросла опухоль уже в 35 сантиметров.
Ситуация осложнялась тем, что миоматозный узел уходил в забрюшное пространство. Перед врачами стояла задача — не просто удалить огромную опухоль размером с футбольный мяч, а сохранить девушке возможность стать мамой. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
В больницу не обращалась.
«Миома матки — распространённое доброкачественное новообразование у женщин, связанное с гормональными нарушениями», — рассказала rostov.aif. ru гинеколог Галина Губарь.
Врач отметила, что гигантские миоматозные узлы могут значительно увеличивать размер матки, доводя его до соответствия срокам беременности.
«Нередко миома годами не проявляется ярко выраженной симптоматикой, и пациентки обращаются за помощью лишь тогда, когда образование достигает внушительных размеров или начинает сдавливать соседние органы», — уточнила специлист.
Однако случаи, когда опухоль достигает гигантских размеров у молодых пациенток, встречаются нечасто и представляют серьёзную клиническую задачу.
«На моей практике была пациентка с опухолью 20 сантиметров. Это уже очень большой размер», — пояснила гинеколог.
В случае с Ксенией с опухолью размером 35 сантиметров, перед специалистами Областной клинической больницы № 2 стояла цель не просто удалить новобразование, а сохранить репродуктивную функцию молодой женщины.
«Ввиду нетипичного расположения узла выполнена технически сложная операция, гигантское образование было удалено. Молодая женщина сможет стать мамой», — прокомментировали в пресс-службе больницы.
На девятые сутки после операции, когда пациентка чувствовала себя хорошо, её выписали и перевели под наблюдение гинеколога по месту жительства.
Терпела несколько лет.
Случаи, когда миома разрастается до размеров больше 30 сантиметров, встречаются не часто, но систематически.
Врач-гинеколог с 14-летним стажем София Петренко рассказывала историю, которая произошла с 52-летней женщиной. Пациентка жаловалась на болезненные ощущения, которые начали распространяться в правое подреберье, живот увеличился. Первые симптомы начались два года назад. Всё это время женщина терпела, пока ей не стало хуже.
«Мимома матки была более 30 сантиметров. По объёму и внешнему виду напоминала пять-шесть недель беременности. Она сдавливала и нарушала работу соседних органов: кишечника, печени и желудка», — рассказала София Петренко.
Пациентку госпитализировали, провели операцию, которая длилась два с половиной часа. Дальнейшее лечение прошло успешно.
«Этот клинический случай показывает, что пренебрежение профилактическими осмотрами и стандартными инструментальными исследованиями может привести к ухудшению здоровья и значительным осложнениям», — отметила София Петренко.
Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют посещать врача-гинеколога не реже одного раза в год, даже если ничего не беспокоит.