«Движение общественного транспорта восстановлено». Спасатели помогают Минску справиться с последствиями ливня 8 мая

Спасатели помогают автобусам и машинам выбраться из воды после ливня в Минске.

Источник: МЧС Беларуси

Спасатели сообщили, что подразделения МЧС и коммунальные службы Минска продолжают ликвидировать последствия обильного дождя, который обрушился на белорусскую столицу 8 мая.

Уточняется, что ливень подтопил семь участков дорог, преимущественно во Фрунзенском районе. Из-за этого произошла остановка общественного транспорта 11 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов. «Движение общественного транспорта восстановлено», — рассказали в МЧС.

Еще спасатели помогали в расчистке ливневой канализации на территории торгового дома «Ждановичи», откачке воды на улице Люцинская и на территориях частных домов во Фрунзенском и Московском районах.

Пришли спасатели и на помощь автолюбителям, отбуксировав два легковых автомобиля в районе улиц Мазурова и Лобанка. По оперативным данным, пострадавших нет.

