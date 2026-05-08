Росавиация отменила запрет на полеты в аэропорты юга России

Полеты на юг России частично возобновили: до конца суток, по оценке Минтранса, будет выполнено более 200 рейсов. Воздушные гавани 13 городов были закрыты с утра 8 мая из-за атаки украинских дронов, вылета ожидали 14 тысяч пассажиров. Сейчас авиакомпании корректируют расписание, при этом АТОР предупреждает, что аэропорты обслужат "чуть больше половины от обычного суточного трафика". Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».