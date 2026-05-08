Производитель мясных изделий на Алтае повысит производительность труда

«Заринский МПЗ» занимается переработкой мяса, производит колбасные изделия, полуфабрикаты, мясные консервы и деликатесы. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) уже провели анализ ключевых процессов на заводе. С их поддержкой на предприятии оптимизируют этапы разделки, обвалки и жиловки мяса, а также упаковки и хранения готовой продукции. Компания рассчитывает сократить потери сырья, уменьшить время на переналадку оборудования и внедрить систему 5С для повышения эффективности работы.