Производитель мясных изделий на Алтае повысит производительность труда

Заринский мясоперерабатывающий завод из Алтайского края присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
«Заринский МПЗ» занимается переработкой мяса, производит колбасные изделия, полуфабрикаты, мясные консервы и деликатесы. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) уже провели анализ ключевых процессов на заводе. С их поддержкой на предприятии оптимизируют этапы разделки, обвалки и жиловки мяса, а также упаковки и хранения готовой продукции. Компания рассчитывает сократить потери сырья, уменьшить время на переналадку оборудования и внедрить систему 5С для повышения эффективности работы.
Отдельное внимание уделяется снижению объемов незавершенного производства и ускорению оборачиваемости продукции, что особенно важно в пищевой промышленности, где качество и срок годности товаров играют ключевую роль. Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер отметил, что внедрение бережливых технологий поможет повысить производительность «Заринского МПЗ» и снизить потери скоропортящейся продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.