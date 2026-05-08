Уголовное дело завели на два предприятия Нижнего за долги по зарплатам

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о труде, связанного с невыплатой заработной платы сотрудникам двух предприятий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
По итогам проверки, проведенной прокуратурой Вачского района, было установлено, что общества с ограниченной ответственностью «СМИ» и «Арефино Инструмент» допустили значительные задолженности по оплате труда. Оба предприятия, специализирующиеся на производстве инструментов, имеют одного руководителя и учредителя.
С октября 2025 года по март 2026 года перед 77 работниками накопился долг по заработной плате, превышающий 9,5 миллионов рублей.
Для защиты законных интересов граждан прокуратура приняла ряд мер, включая подачу исковых заявлений в суд с требованием о погашении образовавшейся задолженности.
Параллельно, на основании собранных в ходе проверки материалов, было инициировано уголовное преследование по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся полной невыплаты заработной платы в течение двух месяцев и более.
Благодаря предпринятым прокуратурой действиям, уже удалось погасить часть долга в размере 4 миллионов рублей. Вопрос полного восстановления прав работников и выплаты оставшейся суммы находится под пристальным контролем районной прокуратуры.
