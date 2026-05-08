«Водник» уплывает в споры

В правительстве Нижегородской области уверены, что их внутренние распоряжения никак не нарушили права граждан, поэтому в удовлетворении иска следует отказать хотя бы на этом основании. Истцы, напротив, полагают, что именно решения правительства заложили основу для конфликта и закрытия стадиона «Водник», в результате чего жители окрестных домов и дети одноименной спортшколы лишены возможности заниматься спортом по месту жительства. Представитель СОШ «Водник» утверждал, что полтысячи ребятишек, разбросанных по разным школам и спортзалам, сейчас занимаются в гораздо лучших условиях. Пришедшие в суд граждане отчаянно с ним спорили, но суд пресек эти дебаты как не относящиеся к предмету разбирательства. Слушание дела по коллективному иску горожан к областному правительству продолжится в июне.