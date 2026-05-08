На Дону реализуются меры поддержки в сфере АПК для участников СВО

Накануне Дня Победы губернатор Юрий Слюсарь встретился с участниками специальной военной операции, которые планируют открыть или расширить своё дело. Об этом сообщили на официальном портале правительства региона. Ветераны приехали из разных районов Дона. Многие хотят попробовать себя в сельском хозяйстве. Также участники встречи представили идеи в сфере овощеводства, растениеводства и цветоводства.
Губернатор отметил, что каждый проект — интересный и реалистичный.
«Вижу, что вы горите своим делом. Абсолютно живые, понятные проекты. И вам просто надо немного помочь. Меры поддержки разработаны. Теперь нужно применить их на практике», — сказал Юрий Слюсарь. Губернатор также попросил героев находить время для встреч со школьниками и рассказывать детям, как они строят мирную жизнь и открывают собственное дело.