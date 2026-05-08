В Кировском округе Ставрополья провели субботник на берегу реки Куры

Субботник акции «Вода России» прошел в Кировском округе Ставропольского края на берегу реки Куры. Инициативу проводят по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
Участниками экоакции стали местные жители, волонтеры и сотрудники организаций. Они очистили береговую линию от бытовых отходов и сухой растительности. Отметим, что в прошлом году к подобным мероприятиям в регионе присоединились более 15 тысяч человек.
«Отрадно видеть, что жители округа неравнодушны к экологии малой родины. Чистота берегов рек и озер зависит от каждого из нас. Спасибо всем участникам субботника за вклад в сохранение природы и заботу о родном крае», — отметил глава Кировского муниципального округа Николай Новопашин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.