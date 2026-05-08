В Уфе сообщили новости о ремонте путепровода на выезде из Дёмы.

В ходе ремонт дороги на путепроводе в районе остановки «Школьная» дорожникам придётся сделать работы больше, чем планировалось. После снятия старого асфальта выяснилось, что укладывать новый сразу нельзя — защитный слой требует восстановления. Поэтому сроки окончания ремонта немного сдвинулись, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас специалисты делают обвязку сетки, и уже в выходные начнут работать асфальтоукладчики. Предварительно, на асфальтирование отводится два дня. Далее путепровод откроют полностью, а ограничения начнутся при ямочном ремонте на трассе Уфа — Дёма от «Золотой рыбки» в сторону микрорайона Яркий.