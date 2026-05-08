В Нижегородской области производство продуктов питания увеличилось на 2,5%

За I квартал 2026 года индекс физического объема производства на пищевых и перерабатывающих предприятиях составил 102,5%, а по производству напитков — 109,4%. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что наиболее заметный рост зафиксирован в производстве сливочного масла — более чем на 60%, что составило 2,9 тыс. тонн.