В Нижегородской области производство продуктов питания увеличилось на 2,5%

Производство продуктов питания в Нижегородской области выросло на 2,5%, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
За I квартал 2026 года индекс физического объема производства на пищевых и перерабатывающих предприятиях составил 102,5%, а по производству напитков — 109,4%. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что наиболее заметный рост зафиксирован в производстве сливочного масла — более чем на 60%, что составило 2,9 тыс. тонн.
Также значительно увеличился выпуск сыров — почти на 24%, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 13%, а мясных полуфабрикатов — на 12%. Производство кондитерских изделий выросло на 9,2%, всего до 12,6 тыс. тонн.
За I квартал предприятия региона произвели и отгрузили продукции на сумму 57,5 млрд рублей, из которых 48,5 млрд пришлось на продовольственные товары и 9 млрд — на напитки. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,7%.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.