Бесплатный проезд на нижегородской канатке предоставят ветеранам в честь 9 Мая

Также бесплатно прокатиться смогут участники СВО с сопровождающими.

В честь Дня Победы на нижегородской канатной дороге приготовили подарок для тех, кто имеет особое отношение к этому празднику. С 9 по 11 мая для них организуют бесплатный проезд, рассказали на сайте перевозчика.

Правом бесплатного проезда могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие. Такая же возможность открыта и для участников специальной военной операции — с сопровождающими или с членами семьи. Для оформления проезда достаточно на месте обратиться к персоналу канатной дороги.

Напомним, в праздничные дни канатная дорога будет работать с 09:00 до 22:00. Такой график действует 9, 10 и 11 мая.