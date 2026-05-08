Учащиеся Дона стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Ученики из Ростовской области стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, заняв победные и призовые места по 18 дисциплинам, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В финал прошли 100 донских школьников, среди которых три смогли стать победителями по географии, истории и французскому языку, а 22 — победителями и призерами по 15 предметам. Особенно отличились такие ученики, как Алиса Лохман из ростовской гимназии № 45, которая смогла улучшить свой результат и победить во французском языке, Михаил Попов, который стал призером сразу по двум предметам — истории и праву, и Дарья Лазуренко, которая третий год подряд занимает призовые места по обществознанию. Отличился также и Вадим Чернавский, двукратный призер по химии. Все ребята получили право без экзаменов поступить в ведущие российские вузы по выбранным профилям.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.