Поликлинику в Королеве достроят в третьем квартале 2026 года

Медучреждение сможет принимать до 1 тысячи человек в смену.

Строительство поликлиники в Королеве ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Работы завершат в III квартале 2026 года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Медучреждение сможет принимать до 1 тысячи человек в смену: 600 пациентов — во взрослом отделении, 300 — в детском и еще 100 — в травмпункте. Для взрослых и детей сделают отдельные входы.

Также там предусмотрены удобные пути передвижения и безопасный доступ ко всем основным помещениям. Площадь учреждения составит почти 18 тыс. кв. м. Здание будет пятиэтажным с цоколем. Рядом оборудуют открытые парковки.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.