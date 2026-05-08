В апреле спрос на квартиры вырос на 19,9%

В апреле 2026 года спрос на покупку квартир в России — как на первичном, так и на вторичном рынке — вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшую активность демонстрируют крупнейшие города — Омск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Красноярск, сообщает в беседе с ТАСС генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.
В этих городах интерес к рынку недвижимости заметно выше среднероссийского уровня. Это показывает, что спрос не концентрируется исключительно в Москве и Санкт-Петербурге.
Интерес к покупке квартиры, по словам эксперта, по отношению к марту текущего года увеличился на 0,5%, однако покупатели стали заметно осторожнее и внимательнее относиться к бюджету сделки.
Более половины спроса — свыше 53% — приходится на вторичное жилье. Целенаправленно же ищут новостройки около 6,7% покупателей. Остальные ищут варианты без привязки к типу недвижимости. Главные критерии при выборе — это цена, площадь, район, ежемесячный платеж и общая стоимость покупки. Из-за этого многие одновременно рассматривают и вторичный рынок, и новостройки.
Летенков отметил, что основной спрос сосредоточен в массовом сегменте. Чаще всего интересуются однокомнатными квартирами — на них приходится 27,1% интереса. Дальше идут двухкомнатные (19,3%). Трехкомнатные квартиры привлекают 4,8% покупателей, а студии — менее 1%. По-прежнему предпочтения отдают компактным вариантам с понятным бюджетом покупки и дальнейшего содержания. При этом доля интереса к квартирам на стадии котлована составляет всего 0,3%.
В ипотеке заинтересованы 1,6%, а в рассрочке — 1,7%. Покупатели теперь дольше думают над покупкой и стараются избегать рисков. В целом покупатели выбирают квартиры с прозрачной ценой, готовыми сроками заселения и минимальной финансовой нагрузкой в ближайшие годы.