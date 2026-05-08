Таганрогский дуб стал участником конкурса «Российское дерево года»

Голосование проходит с 1 мая по 1 августа.

Таганрогский дуб принимает участие во Всероссийском конкурсе «Российское дерево года — 2026», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Сохранение природных памятников и забота о них — задача национального проекта «Экологическое благополучие».

Конкурс проходит с 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». В списке голосования таганрогский дуб располагается под номером 47.

Уточним, список из уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы. Для участия в конкурсе регион представляет любое дерево, внесенное в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и имеющее всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.