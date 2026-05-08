Нижегородский ресейл: между спросом и спадом

Соцсети для винтажного проекта сегодня — это база, без которой практически невозможно объяснить ценность продукта, уверены в «Винтажчной». Суммарно на каналы магазина подписано около 490 тыс. человек, этой цифры команда достигла за два года. «В первый год мы искали свой формат, делали контент по тем же лекалам, что и большинство винтажных магазинов, что практически не давало результата. Потом стало ясно, что у винтажной одежды есть гораздо больший потенциал. Мы хотели говорить о винтаже интересно и понятно для широкой аудитории. Так мы пришли к формату ликбезов о мужской моде и истории винтажной одежды от лица Барона — нашего медийного лица проекта. Это сработало, и количество подписчиков стало расти довольно быстро», — отмечают в магазине.