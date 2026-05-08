Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА

Тренер признал, что психологический фактор, особенно в периоды неудачных выступлений, может оказывать существенное влияние на команду.

Вадим Гаранин, новый главный тренер ФК «Пари НН», поделился своим видением предстоящей встречи с ЦСКА, рассказал о корректировках в тактике команды, текущей ситуации в турнирной таблице и напряженной борьбе за попадание в стартовую расстановку. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

По его словам, особой мотивации в преддверии игры с ЦСКА игрокам не требуется, поскольку все осознают значимость этого матча. Тренер признал, что психологический фактор, особенно в периоды неудачных выступлений, может оказывать существенное влияние на команду.

Тем не менее, по наблюдениям Гаранина, как в общении с подопечными, так и во время тренировочного процесса, очевидно их стремление изменить текущее положение дел. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, она далека от безнадежной, и у команды сохраняются шансы на успех.

Ранее Глеб Никитин оценил шансы ФК «Пари НН» на сохранение места в РПЛ.