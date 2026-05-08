Главный тренер «Пари НН» прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА

Вадим Гаранин, новый главный тренер ФК «Пари НН», поделился своим видением предстоящей встречи с ЦСКА, рассказал о корректировках в тактике команды, текущей ситуации в турнирной таблице и напряженной борьбе за попадание в стартовую расстановку. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
По его словам, особой мотивации в преддверии игры с ЦСКА игрокам не требуется, поскольку все осознают значимость этого матча. Тренер признал, что психологический фактор, особенно в периоды неудачных выступлений, может оказывать существенное влияние на команду.
Тем не менее, по наблюдениям Гаранина, как в общении с подопечными, так и во время тренировочного процесса, очевидно их стремление изменить текущее положение дел. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, она далека от безнадежной, и у команды сохраняются шансы на успех.
